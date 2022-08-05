Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Av Dönemi, 20 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak.

Merkez Av Komisyonu’nun 2022-2023 dönemine ilişkin kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği açıklandı.

Buna göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı tüm bölgelerde 20 Ağustos’ta başlayacak.

Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek. (Haber Merkezi)