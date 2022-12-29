Yeni yıl her zaman yeni umuttur diyerek sokağa çıktık, Çorum’da vatandaşlara yeni yıldan umutlarını, 2023’ten beklentilerini sorduk. Ancak bir dokunduk bin ah işittik…



“YENİ YILDA DOĞALGAZIMIZI YAKABİLMEYİ DİLİYORUM”

Yeni yılda ortalığa bir düzen gelmesini dileyen vatandaş, “Doğalgazımızı yakabilmeyi diliyorum. Cebimizde paramız yok. Bir emekli maaşla geçinmek mümkün mü?” dedi.

“2022 ÇOK ZOR GEÇTİ”

Bir vatandaş iyilik, sağlık bir de ekonominin düzelmesini dileyerek şunları söyledi: “2022 çok zor geçti. Biz bir de köylüyüz ki mazot, gübre, malların yemi anamızı ağlattı bu sene.”



“HİÇ UMUDUM YOK”

Hiç umudu olmadığını ifade eden bir vatandaş, “İyi giden hiçbir şey yok. Maaşlara 5 lira zam yapıyorlar 50 lira olarak geri alıyorlar. Ne olacak bu düzende ne bekliyoruz.” diye konuştu.

“UMUDUMUZU KAYBETMEYELİM”

2023’ten huzur, sağlık, mutluluk dileyen bir vatandaş, “Yeni yıl umuttu, benim de çok umudum var. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş sağlık, bereket, huzur dilerek şunları söyledi: “2022 zor geçti. Millete bakıyorsun ekonomik kriz. Kimsenin alım gücü kalmadı.”



“PAHALILIK STRESE SOKUYOR”

2023’ten umudu olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Asgari ücret yükseldikçe fiyatlar da alıyor başını gidiyor. Devlet buna el atmalı. Krizin bitmesini diliyorum. Pahalılık strese sokuyor hepimizi.” dedi.

“SAĞLIK DİLİYORUM”

Yeni yıldan öncelikle sağlık dileyen bir sağlık çalışanı “Huzur ve para diliyorum. 2022 zor geçti, öncelikle tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Umarım bundan sonraki süreçte daha az kayıpla atlatırız.” ifadesini kullandı.



“YAŞADIĞIMIZ SÜRECE UMUT VAR”

Yeni yıl yeni umut diyen bir vatandaş şu cevabı verdi: “Yeni yıl ülkemiz için memleketimiz için hayırlı olsun inşallah. Seçimlerde memleketimiz için iyi olacak inşallah. Umudumuzu kaybetmeyelim. Yaşadığımız sürece umudumuz var.”

“DOĞALGAZIMIZ DA ÇIKTI”

Bir vatandaş “Çok güzel umutlarımız. Bundan iyisi olur mu? Daha ne olsun maaşlar artıyor. Daha ne isteyim bundan iyisi can sağlığı. Doğalgazımız da çıktı. Petrolümüz de çıktı!” diye konuştu.



“FİYATLAR UCUZLASIN”

Bir vatandaş her şey pahalı olduğu için 2023 yılından fiyatların ucuzlamasını beklediğini dile getirirken, bir başka vatandaş 7 yıldır EYT çıkmasını beklediğini yeni yıldan dileğinin bu olduğunu söyledi.

“2023 ŞANS GETİRSİN”

Bir vatandaş, “Ben de 2022 iyi geçti diyemem ama 2023 herkese şans getirsin. Umut getirsin.” dedi.

Bir vatandaş ise yeni yıldan sağlık, dostluk, huzur diledi.



“YENİ YILDAN DAHA ÇOK UMTULUYUZ”

2023’ün vatana, millete hayırlı olmasını dileyen bir vatandaş, “Bilhassa öğrencilerimize başarılar dilerim. 2022 hüznüyle mutluluğuyla güzel geçti. Yeni yıldan daha çok umutluyuz.” şeklinde konuştu.

“ALLAHIM ASKERİMİZİ, POLİSİMİZİ KORUSUN”

Yeni yıldan bolluk bereket dileyen bir vatandaş, “Allah sağlık sıhhat getirsin. Rabbim huzur versin, milletimize devletimize dirlik versin. Allahım askerlerimizi, polislerimizi korusun inşallah.” ifadesini kullandı.