Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılının birinci haftası uyum eğitimi haftası olarak geçiriliyor. Bu kapsamda dünden itibaren ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de anaokulu minikleri ve 1. Sınıf öğrencileri okula başladı. Diğer sınıflar için ise ders zili 12 Eylül 2022 günü çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uyum haftası programı çerçevesinde küçük çocuklar ile birlikte veliler de bilinçlendirilecek.

Çorum’da ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri dün sabah saatlerinden itibaren “uyum haftası” kapsamında yüz yüze eğitime başladı. İlk gün olması sebebiyle minikler heyecanlı anlar yaşarken aileleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında dün yüz yüze eğitime başladı. Çorum’un birçok noktasında binlerce öğrence ve veli sabah saatlerinde okulların yolunu tuttu. Okullara ilk defa başlayacak minik öğrenciler ile velilerin heyecanları yüzlerinden okundu. Okulun ilk günü çeşitli etkinlikler düzenlendi. Minik öğrenciler ilk defa okula gidecekleri için, okuma, yazma öğrenecekleri için ve yeni arkadaşlıklar edinecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kimi veliler ise ilk çocuklarını okula göndermenin heyecanını yaşadığı ifade etti.



(Volkan SINAYUÇ)

