Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ertuğrul Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, ağaç gövdesinden çıkan suyun mantar, sinir ve eksene gibi hastalıkları iyileştirdiğini belirterek, bu durumun gerek köy halkının gerek çevre köylerden gelen vatandaşların kullanmasıyla ispatlandığını söyledi.

“Ağacın koruma altına alınmasını özellikle de Sayın Valimizden rica ediyoruz” diyen Çetin, muhtarlık olarak tüm kurumlara müracaat ettiklerini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını belirtti. (Haber Merkezi)

