29 Ekim 1923 öyle bir tarih ki, Türkiye’nin öteki tüm Ortadoğu ülkelerinden ya da bir başka deyişle öteki tüm İslam ülkelerinden ayrışmasının dönüm noktası. Milli iradeye dayanan halk idaresine ve giderek çok partili demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adalete, eşitliğe, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine yönelişin başlangıç çizgisi.

Aradan geçen 100 yılda, tüm eksikliklerine, aksaklıklarına, yetersizliklerine rağmen de, halen bu coğrafyanın tek demokratik ülkesi Türkiye. Batı’nın bir parçası olarak, Asya ve Afrika’nın az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerinin “rol modeli”.

Bütün bunları, Büyük Atatürk’ün emsalsiz dehasına, vizyonuna, geleceğe ilişkin öngörülerine, belki çok daha önemlisi, milletine olan güvenine, kısaca liderlik vasıflarına borçlu olduğumuz da tartışılmaz bir gerçek.

Meslek yaşamında 52 yılı geride bırakmış, naçizane “kıdemli” bir gazeteci olarak, Atatürk ilkelerinden bir milim sapmamış bir insanım. Kurucusu ve yöneticisi olduğum ÇORUM HABER de, 38 yıldır hep aynı çizgide, “vatan-millet-bayrak” sevgisini ve “Çorum milliyetçiliği”ni her şeyin önünde tutarak bugünlere geldi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yöneldiğimiz 2023 yılının bu ilk sayısında, yemin tazelercesine tekrar etmek isterim ki; Atatürk ilkelerinden, cumhuriyet değerlerinden, çağdaşlık ve uygarlık yolundan, hukuka ve insan haklarına bağlılıktan, Çorum için yılmadan, cesaretle mücadele etmekten bizi hiçbir güç alıkoyamayacak.

Hedefimiz, daha huzurlu, daha mutlu, daha güzel bir yıl, başarılarla dolu, daha iyi, daha onurlu, daha gururlu bir yüzyıl; Yüce Cumhuriyetimiz için, Türkiye’miz için, Çorum’umuz için… Kutlu olsun.

