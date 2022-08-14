Çorum’da Toplu Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Çorum Futbol Kulübü’nden de bahsetti. Çorum’a modern spor yatırımlarının yanı sıra 15 bin kapasiteli modern bir stadyum da kazandırdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önceki Çorum ziyaretimizde şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın sözünü vermiştik. Hamdolsun, 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunu tamamlayarak, Çorumspor’un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık. Şu anda Çorum 2. Lig’de. 2. Lig Çorum’a yakışmaz. Çorum’dan geçen herkesi görkemi ile selamlayan stadyumumuzun kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Stadyumun yanı sıra Alaca, Oğuzlar, İskilip ilçelerimiz ile Çorum merkezdeki spor yatırımlarının da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

(Rıfat KARA)

