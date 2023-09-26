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Kurs Merkezi’nin açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Ümit Er ve AK Parti Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı Mustafa Malkoç ile Tekmen ailesinin yakınları ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Serdal Tekmen, öğrencilerin akademik başarılarında rehberlik etmek ve onları gelecekteki hedeflerine ulaştırmak üzere öğrenci odaklı bir yaklaşımla hizmet verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin özgüveni yüksek, kendini iyi ifade edebilen ve geleceğe güvenli bakan bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimiz” dedi.

Serdal Tekmen, 4,5,6,7 ve 8. sınıflara, liselere geçiş sınavına, hazırlık ve okul sürecine destek verdiklerini de bildirdi.