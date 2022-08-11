*** Deniz Tarım Ürünleri firması, Güvenli Köyü’ne kurduğu depolama ve tohum eleme tesisleriyle Çorum tarımına büyük katkı sunuyor. Tesisler, 2022 hasat dönemi itibariyle tam kapasite hizmete girdi.

*** Deniz Tarım Sahibi, iş insanı Sinan Demir, Merkez İlçe’nin Güvenli Köyü’ne 2021 yılında temeli atılan ve bu yıl tamamlanan buğday depolama ve çelik silo tesisinin 23 bin metrekare alanda, 8 bin ton kapasiteli tohum-bakliyat eleme tesisi, 100 bin ton dolum-boşaltım sistemi, saatte 6 ton kapasiteli arpa eleme ve saatte 3 ton kapasiteli yem kırma tesisinden oluştuğunu, projenin ikinci etabında ise 120 büyükbaşlık besi çiftliğinin öngörüldüğünü söyledi.

*** Yatırımın TKDK desteğiyle gerçekleştirildiğini de belirten Sinan Demir, 6 bin ton kapasiteli çelik silonun maliyetinin 8 milyon lirayı bulduğunu, 1.5 milyon lirasının İPARD desteği ile karşılandığını ifade etti.

*** Güvenli Köyünde bulunmanın avantajıyla, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, nohut, mercimek gibi ürünleri direkt üreticiden temin ettiklerini dile getiren Sinan Demir, söz konusu ürünleri en uygun şekilde satışa sunarak Türk tarımına hizmet ettiklerini anlatarak bunun için yeterli altyapıya sahip olduklarını, 6 bin tonluk çelik silo ile 700 metrekare kapalı hububat deposunun bulunduğunu duyurdu.

*** Bölgede hasat edilen buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği tohumlarının büyük bir kısmını depolamayı amaçladıklarını da vurgulayan Sinan Demir, “Tesisimiz, Düvenci Ovasında kurulan ilk ve tek, son teknoloji tohum eleme tesisidir. 5 ton/saat kapasitelidir. Tesislerimizde, gübre, yem, sertifikalı tohum, toz gübre, un, inşaat malzemesi olarak da kum, tuğla, çimento satışları yapılmaktadır” diye konuştu.

*** Sinan Demir, daha sonra şu değerlendirmeyi yaptı: “Çalıştığımız sanayi kuruluşları ile tam bir entegrasyon içinde olmayı amaçlıyoruz. Un ve yağ sanayiinin yan ürünlerini de değerlendirerek, yem sanayicilerine hammadde olarak sunmaktayız. Böylece sektörler arasında köprü görevi yapmaya çalışıyoruz.”

*** “Her geçen gün gelişen tarım ve hayvancılık sektörleri, ilave hammaddelere ve çeşitlenen ürünlere ihtiyaç duyuyor. Depolanacak tahılların kalite kriterlerine uygunluğu, kalite güvence laboratuvarlarımızda, gerekli standartlar dikkate alınarak fiziksel ve fizyolojik testlerle saptanıyor.”

*** “Hasat öncesi ve sonrasında, tohum işleme sırasında ve depolama aşamasında yapılan kalite kontrolleri, Deniz Tarım’ın merkez binasında Çorum ve ülkemiz çiftçisine hizmet olarak sunuluyor.” (Uğur GÖRKEM)