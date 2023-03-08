Deprem felaketi sonrası lige verilen aranın ardından Batman Petrolspor galibiyetiyle liderliğe yükseldiklerini anlatan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Batman’ı yendik lider olduk. Liderliğimizin de ülke bu durumdayken, oradaki insanlar bu durumdayken pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bizim için bu senenin getireceği başarı inanın buruk olacak” dedi.

13 FİNAL MAÇIMIZ DAHA VAR

Ligin henüz bitmediğini ve kalan 13 maçı da final olarak gördüklerini kaydeden Yalçın, “Devre arasına girdiğimizde zaten grubun ne denli zor olduğunu, ne kadar kaliteli takımlarla, ne kadar büyük camialarla aynı grupta olduğumuzun bilincindeydik. Biz de ona göre hamlelerimizi yaptık ona göre oyuncular aldık. Şu anda tabii ki avantajlı bir konuma geçtik. 13 tane final maçımız var. Bu maçların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Çünkü arkamızda olan takımlardan Şanlıurfaspor, Erokspor, Amedspor, Düzcespor ve Erzincanspor bunların hepsi gerçekten şampiyonluk için bizim büyük rakiplerimizden. Onların akabinde, takip eden diğer takımlar var. Afyonspor ve Arnavutköy Belediyespor. Bunlar Play-off’u kovalıyorlar, seri yaptıkları zaman bir iddiaları da olabilir.

Bazen maçlar öyle değişik olabiliyor ki, zor dediğiniz maç kolay geçiyor, kolay gördüğünüz maç zor geçebiliyor. İçerde oynayacağımız iki maçtan sonra, grubumuzun şampiyonluk iddiası olan ve taraftarıyla camiasıyla büyük bir camiaya Amedspor’a deplasmana gideceğiz 2 hafta sonra” şeklinde konuştu.

1.LİGE’E ÇOK YAKLAŞTIK

Sezon başında belirledikleri 1.Lig hedefine çok yaklaştıklarını ve şehir olarak 1.Lig’e yükseleceklerine inandığını da kaydeden Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Şu anda 2. Lig’deyiz. Gelecekle ilgili hayatımın hiçbir döneminde plan yapmadım. Sadece haftalık bakıyorum. 1. Lige çıktığımızda, biz şehir olarak hiç 1. Lig’de mücadele etmedik. 1. Lig’e tarihimizde ilk kez çıkmış olacağız.

TARAFTAR DESTEĞİNE FECİ ŞEKİLDE İHTİYACIMIZ VAR

Normal lig devam ediyor. Ama tabi dışarıdan lideriz. Ben Çorum taraftarından şunu istiyorum. Allah razı olsun şimdiye kadar bizi desteklediler. Ama daha çok desteklemeleri lazım. Çünkü ilk defa bu kadar yaklaştık. En son 1991 senesinde biz bu kadar yaklaşmışız. Şimdi 2023 neredeyse 30 sene olmuş. Ben 35-36 yaşındayım. Yani benim yaşım kadar bir zaman olmuş. İlk defa yaklaştığımız ve ilk defa çıkabileceğimiz bir ligde, ilk hedefimiz kalıcı olmak. Taraftarlarımızın bize destek vermelerine çok feci şekilde ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)