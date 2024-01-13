8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci yarının ilk haftası olan 8.hafta maçları yarın oynanacak. İlk yarıyı yenilgisiz zirvede tamamlayan Gülabibeyspor Kargı İlçe Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta Kargıserispor’un konuğu olurken, en yakın takipçisi Mimar Sinanspor ise aynı saatte Merkez Devane Sahası’nda Ulukavakspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 14.00’de oynanacak günün diğer maçında ise İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda İskilipspor ile İskilipgücü karşı karşıya gelirken, Devane Sahası’nda saat 11.30’da başlayacak maçta ise H.E.Kültürspor ile Alaca Belediyespor karşılaşacak.