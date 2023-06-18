Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak üzerinde meydana gelen silahlı çatışmada Görkem S.(19) ve Ayaz Ada T.(18) kafalarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı, Selahattin T.(17) ise vücudunun isabet eden mermilerle hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 19 yaşındaki Görkem Sevinçoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu Ağır olan yaralılardan Ayaz Ada T.’nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan zanlılar Görkem K. ve Derman A, polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.