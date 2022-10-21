Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda bugün saat 09.15’te açılışı yapılacak olan “1. Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kongresi” 20-23 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

“Ergenlik Dönemine Biyopsikososyal Yaklaşım” temasıyla düzenlenecek olan kongrenin açılış programı öncesi Sevcan Gedik Aydoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Elif Doğru ve Dr. Öğretim Üyesi Ercan Baş tarafından canlı müzik dinletisi sunulacak.

Kongrenin açılışında ise Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, HİTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ile Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık konuşma yapacak.

Prof. Dr. Bahar Gökler’in “Ergenlikte Kimlik Gelişimi” konferansı ile devam edecek olan kongrede ilk gün “Aile Hekimliğinde Ergen Sağlığına Genel Yaklaşım”, “Ergende İhmal ve İstismara Bütüncül Yaklaşım” ve “Ergen Sağlığı ve Aile” konulu oturumlar yapılacak. Çorumlu Obası’nda Psikodrama atölyesi çalışması yapılacak kongrede ilk gün aynı yerdeki akşam yemeği ile son bulacak.

Kongreye yarın yapılacak oturumlarla devam edilirken, 23 Ekim 2022 Pazar günü ise Boğazkale gezilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

