21 yıllık AKP iktidarında yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların artığı, halkın ekonomik sıkıntılarının dayanılmaz bir noktaya geldiği ifade edilen bildiride, ekonomide yaşanan gelir eşitsizliğinin tarım ve hayvancılık yapan köylünün daha da fakirleşmesine, işsizliğin artmasına yolaçtığı tespiti yapılarak mültecilerin kontrolsüz şekilde arttığı, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin yaygınlaştığı, uluslararası mafyanın ülkeye yerleştiği vurgulandı.

Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve devrimlerinin sistematik bir şekilde yok edildiği, adaletin ve hukukun ortadan kaldırılarak basının tekelleştirildiği, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin katlandığı ve dış politikada yapılan hatalarla ülkemizin yalnızlaştırıldığı anlatılan sonuç bildirisinde, “1980 öncesi CHP Gençlik Kolları başkan ve yöneticileri olarak bahsi geçen tüm ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Altılı Masa tarafından başarıyla çözüleceğine olan tam inancımızı bir kez daha belirtmeyi uygun bulmaktayız.Değerlendirmelerimiz ışığında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için desteklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi. (Haber Merkezi)

