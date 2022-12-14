Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen kura çekiliş törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve vatandaşlar katıldı.

Kura çekiminde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Aşgın, “Bu kadar güzellikler, bu kadar milletine düşkünlük, bu kadar yapılan icraatlar ancak aşkla çalışarak yapılır. Biz Çorum için aşkla çalışıyoruz, büyüklerimiz Ankara'da bütün mazlumlar için aşkla çalışıyor. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde ilk kuraların çekildiğini belirtti.

Kuraya girecek tüm hak sahiplerine yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, “TOKİ tarafından ilimiz genelinde bugüne kadar 7 bin 858 adet konut projesi başlatılmış olup bunlardan 6 bin 97 adedi tamamlanmış, 1771 adedinin de yapım süreci devam etmektedir.” dedi.

2 BİN 160 KONUT YAPILACAK

"Sosyal konut projesi kapsamında ilimiz genelinde 2 bin 160 konut yapılması planlandığı bilgisini veren Çiftçi, “Bu sayı, ilk planlamalarda 1800 adet iken milletvekillerimizin girişimiyle artırılmıştır. Konutların 382'si il merkezinde olmak üzere 359'u Sungurlu, 210'u Osmancık, 204'ü İskilip, 200'ü Alaca, 194'ü Kargı, 151'i Uğurludağ, 100'ü Bayat, 80'i Mecitözü, 80'i Ortaköy, 78'i Laçin, 72'si Dodurga ilçeleri ve 50'sinin Aşdağul beldesine yapılması planlanmıştır. Ortaköy ve Laçin ilçelerinde başvuru olmadığı için bu ilçelerimiz ve Aşdağul beldemiz kura çekimine dâhil edilememiştir. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek kura çekimlerine 1952 ev için 23 bin 946 kişi girmiş olacak” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından noter huzurunda 1952 konuttan 951'i için kura çekimi yapıldı.

Öte yandan bugün de diğer ilçelerdeki konutlar için kura çekilişi yapılacak.



(Nurdan AKBAŞ)

