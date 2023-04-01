Alınan bilgiye göre Emirhan B.(19), Ulukavak Mahallesi İkbal Blokları civarında market alışverişi yaptığı sırada önceden husumetli olduğu Samet E., Berat Ç., Mehmetali E. Ve Emirhan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi silahla eteş ettikleri Emirhan B.'yi kafasından bıçakla yaraladılar.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

