YÜZDE 158 ARTIŞ

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında ülkemizi ziyaret eden 19 milyon 530 bin 618 kişi olduğu kaydedildi. Bu ziyaretçilerin 5 milyon 564 bin 818’i sadece haziran ayında gelirken, 2022 yılında ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 158,41 arttığı saptandı. Son 2 yıllıkpandemi sürecinden turizmde büyük oranda etkilenirken, bu yıl toparlanmaya başladığı görüldü. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok geldiği ilk 5 il ise şu şekilde oldu; İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla, Artvin. Buna karşın ülkemize en fazla ziyaretçi yollayan ülkeler ise; Almanya, Rusya, İngiltere, Bulgaristan ve İran oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 118 bin 907 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yurt içi turizmin daha ön planda olduğu gözlenirken, turizm gelirlerindeki artışın medyada geniş yansıma bulduğu görüldü. Özelikle belirli tatil beldelerindeki yüksek ücretler ise sosyal medya ve online mecralarda daha fazla yer buldu. (Haber Merkezi)

