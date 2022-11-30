Küçük Sanayi Sitesi’nde babasına ait iş yerine giden İbrahim Irmak (18), bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

İşyerinde çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Irmak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

