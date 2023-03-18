Başkan Aşgın, açıklamasında “18 Mart, tarihin seyrini değiştiren büyük bir zaferin adıdır. Aynı zamanda dünyanın bütün mazlum milletleri için ender bir emsaldir. Türk milletinin, istiklalinin ve istikbalinin bir imzası olarak “Çanakkale geçilmez” dedirten bu zafer; hakkı, hakikati, adaleti karakter haline getiren bu aziz milletin ruhunu yenmenin mümkün olmadığını ispat etmiştir. Topraklarımıza yönelik her türlü fitne, nifak, istila girişimlerini tek yürek halinde nasıl savuşturabileceğimizi bizlere ve gelecek nesillere öğreten bir irfan dersidir.

Onlara yakışan bir anlayışla şehrimize ve Türkiye’mize hizmet etmeye bütün gücümüzle, varlığımızla çalışacağız. Çanakkale Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle vatan savunmasında canını hesaba katmadan cepheye koşan şehitlerimizi, gazilerimizi hayırla, minnetle yad ediyorum.

Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu. (Haber Merkezi)