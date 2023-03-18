Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Çorum Vali yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Alb. Sertaş Erkişi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Şehit Aileleri Derneği, Çorum Muharip Gazileri Derneği, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal açılış konuşmasında, Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, Kurtuluş Savaşı’nın maneviyatının temellerinin atıldığı, yüce Türk Ulusu’nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azim mücadelesi olduğunu kaydetti.

Ünal, “Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk Ulusu tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir.



Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden Türk Ordusu’nun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Ulusu’nu ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Günün anlam ve önemine dair konuşan Personel Üsteğmen Cem Ocak ise, “Çanakkale, düşmanın deniz savaşlarında 18 Mart Kahramanı Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat’ı aşamadığı, kara savaşlarında da Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal karşısında geri çekilmek zorunda kaldığı yerdir.

Çanakkale düşman askerleri için, ‘Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır’ diyebilecek asil bir ruh halidir” dedi.

Çanakkale için ne söylense yetersiz, nasıl bir yorum yapılsa eksik kalacaktır ifadelerini kullanan Üsteğmen Ocak, “Çanakkale Zaferi ile birlikte, 18 Mart Şehitler Günü’nde, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güveni için hayatını feda eden aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale konulu şiir okundu, Şehitler Günü temalı sinevizyon gösterisi ve ‘Çanakkale Ruhu’ adlı orotoryo sahnelendi.

Programın sonunda Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini ile ilgili şiir ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



