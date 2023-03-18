18 Mart 1915’in Türk tarihinde azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu ifade eden Başkan Derin, “Aziz Türk milletinizin bu onurlu günü kutlu olsun” dedi.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"18 Mart günü, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz. 18 Mart 1915, Türk tarihinde azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir.

Milletimiz, vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Büyük bir kahramanlık destanının ve ‘Çanakkale Geçilmez’ gerçeğinin tarihe yazıldığı Büyük Zaferin 108. Yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.” (Haber Merkezi)