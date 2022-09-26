2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 6.hafta maçında konuk ettiği Batman Petrolspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla yenerken, liderlik koltuğuna oturdu.

Batman Petrolspor karşısında 1-0 geriye düşen kırmızı-siyahlı ekip, 65.dakikada Suat Kaya ile beraberliği sağlarken, 70.dakikada Mehmet Akyüz’le penaltı kaçırdı. 73’te Sinan Kurumuş Çorum FK’yı 2-1 öne geçirirken, 79.dakikada Mehmet Akyüz ve 90+6.dakikada Berat Ali Genç’in golleriyle farka giden kırmızı-siyahlı ekip, 3 puanı 4-1’lik skorla aldı. Bu sonucun ardından puanını 13’e yükselten Çorum FK, aynı puanlı 24 Erzincanspor’un averajla önünde liderlik koltuğuna oturdu.

5 YIL SONRA LİDERLİK SEVİNCİ

Çorum FK, Batman Petrol galibiyetiyle, tam 1.786 gün sonra liderlik sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, daha önce, 3.Lig’de iken, 2017-2018 Sezonunun 11.hafta maçında, 5 Kasım 2017’de, Hatay temsilcisi Payaspor’u deplasmanda, 68.dakikada Abuzer Gaffar Toplu’nun attığı golle 1-0 yenerek puanını 23’e yükseltmiş ve aynı puanlı Uşakspor’un önünde, averajla liderlik koltuğuna oturmuştu. Teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretindeki Çorum FK, 12.hafta maçında konuk ettiği Osmaniyespor’la 1-1 berabere kalarak, liderliği Uşakspor’a kaptırırken, bir daha da zirve yüzü göremedi.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, 4 sezondur mücadele ettiği 2.Lig’de ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

(Hüseyin AŞKIN)