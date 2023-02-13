Asrın felaketinde umutların tükenmele başladığı anlarda 178 saat sonra enkaz altından kurtarılan 6 yaşındake Hivay'ın erkazdan çıktıktan sonra sağlıkg örevlileri ile yaşadığı diyalog buruk sevinç yaşattı. Sağlık personelinin kaçıncı sınıfa gitiğini sorduğu Hivay'a çilekli süt mü meyve suyu mu içersin diye sordu. Hivay "Çilekli süt ve poğaça " cevabını verince personel "Ben sana çilekli süt ve poğaça bulacağım.söz" dedi. Halen enkaz altındaki ablası Miray için kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hivay'ın bu diyalogları Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaşıldı.