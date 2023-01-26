Vakıf’tan yapılan açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler verildi:

“İlimizde yaşlı, muhtaç ve kimsesiz durumda olan vatandaşlara yönelik Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yürütülmekte olan Vefa (Yaşlı Bakım) Projesi kapsamında ilimiz merkezde bulunan 170 haneye, 18 personel tarafından hizmet verilmektedir.

Yaklaşık 20-25 günde bir vakıf personelince ziyaret edilen evlerde; vatandaşların ev temizlikleri yapılmakta, yemek pişirme imkanı olmayan yaşlılarımızın yemekleri pişirilmekte, isteğe bağlı olarak kişisel temizlik ve bakımları yapılmaktadır.

Ayrıca, Çorum SYDV bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Çarşısı giyim mağazasında bulunan çamaşırhaneden, proje kapsamındaki vatandaşlarımıza çamaşır yıkama hizmeti de verilmektedir.”

(Haber Merkezi)