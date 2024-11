Sungurlu Hürriyet Ortaokulu Müdürü Vedat Dağhan’ın iletişime geçerek öğrencilerin mont ihtiyacını iletmesi üzerine harekete geçen hayırsever iş insanı Mesut Karaderili, ilçeye her yıl düzenli olarak mont göndermeye başladı.

İş insanı Karaderili tarafından bu yıl 2500’e yakın gönderilen montlar Hürriyet Ortaokulu koordinesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine verilmek üzere okulların yetkililerine teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, “Her yıl binlerce çocuk montu ile gönülleri ısıtan Marfil Tekstil ailesine ve Mesut Karaderili beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Hayırsever iş insanı Karaderili, yaptığı açıklamada, “Marfil Tekstil olarak sosyal sorumluluk projemiz adı altında 17 yıldır ülkemizin her köşesinde yıllık 50 bin çocuğumuzun mont ihtiyacını karşılıyoruz. Son iki yıldır asrın felaketi dediğimiz ve büyük bir bölgenin etkilendiği illerimizde dağıtımlar yapıyoruz ve 2 yılda yaklaşık 80 bin adet öğrencimizin kışlık mont ihtiyacını karşıladık. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Sungurlu ilçemizde bulunan öğrencilerimizi de unutmadık. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Yüzlerinden gülücükler eksik olmasın. Unutmayalım ki iyilik paylaşıldıkça büyür.” ifadelerini kullandı.

