Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi’nde bulunan inşaatın yanında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede ismi C.G.Ç. olduğu öğrenilen 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İskilip Fen Lisesi’nde okuduğu öğrenilen ve ara tatil sonrası dün öğlen saatlerinde Samsun’dan Çorum’a geldiği belirlenen C.G.Ç.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından inşaat içerisi ve çevresinde yapılan araştırmada, inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen eşyalar bulundu. (Tugay GÖKTÜRK)

