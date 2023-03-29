Alınan bilgiye göre, kuzenine gitmek üzere Kale Mahallesi Aksaray 1. Sokak'ta bulunan evinden önceki gün saat 16.00 sıralarında ayrılan Dilan Çördük’ün yakınlarına WhatsApp aracılığı ile 2 yıl önce Bursa’da işlenmiş bir cinayetten alıntı fotoğraf gönderildi.

Ayrıca yüzde 50 zihinsel engeli bulunan Dilan Çördük’ün kaçırıldığı yönünde, genç kız ait telefondan gelen mesaj sonrası korkarak paniğe kapılan aile polisten yardım istedi. İhbar üzerine olayın olduğu adrese çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis atılan mesajı ve gönderilen fotoğrafı incelemeye aldı. Çok sayıda ekip evin çevresinde ve ormanlık alanda kaçırıldığı öne sürülen kızı aradı.

Yapılan araştırmada mesajın atıldığı telefon takibe alındı. Dilan Çördük’ün kaçırdığı iddia edilen O.Ç’ nin kayıp kızla bir bağlantısının bulunmadığını söylediği ve gönderilen fotoğraf incelendiğinde ise, Bursa’da 2 yıl önce işlenen bir cinayete ait olduğu ve internetten alınıp gönderildiği ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda ise Dilan Çördük’ün de farklı bir ilde olduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Polis kayıp genç kıza ulaşmak için çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

Öte yandan yüzde 50 zihinsel engelli raporu olan Dilan’ın kaçırılmasından endişe eden ailesi genç kızı her yerde arıyor ve görenlerin kendilerine haber vermesini istiyor. Dilan’ı görenlerin 112 acil çağrı merkezini veya 05355052779 numaralı telefondan babasını aramaları istendi.

(Tugay GÖKTÜRK)

