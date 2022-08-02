Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 165 Sözleşmeli Personel ve 3 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Üniversite'nin internet sitesinde soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebilecekler.

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