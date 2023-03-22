Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Ankara, Bolu, Çorum, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük'ten 8 takım katılıyor.

Şampiyonanın ilk maçında Çorum Basketbol İhtisas, Karabük Sağlık Spor'u 118-60 yendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, Karabük olarak hem okul sporlarında hem ANALİG müsabakalarında hem de federasyon faaliyetlerindeki farklı branşlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyona kapsamında 3 gün boyunca gerek seyirciler gerekse sporcular açısından güzel maçlar beklediklerini belirten Güven, "Hafta sonu Eskrim Türkiye Şampiyonası da ilimizde olacak. Yaklaşık 500 sporcu ve ailesini misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 23 Mart Perşembe günü tamamlanacak.