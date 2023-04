Çorum Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından karayolu trafik güvenliği tedbirleri ile ilgili bir açıklama yapıldı. Çorum il merkezinde iki gün süren uygulamalarla ilgili yapılan açıklamada 13 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

Buna göre açıklamada şu görüşlere yer verildi: “2011-2020 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılmasına yönelik Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda hedefler gerçekleşmiş olup, 2021-2030 yılları arasında ise Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamanda Güvenli Sistem ile Trafikte Sıfır Can Kaybı (Vizyon Sıfır) hedeflenmiştir.

Bu bağlamda Çorum il merkezinde “Söz konusu İnsan ise; Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır, anlayışıyla” trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla; Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte çeşitli noktalarda 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda:

Yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullanmaktan 10 (on) araç sürücüsüne (K.T.K.’nın 48/5. maddesinden) işlem yapılmıştır. Sürücü Belgesiz araç kullanmaktan 13 (onüç) araç sürücüsüne (K.T.K.’nın 36/3-a maddesinden) işlem yapılmıştır. Çevreyi rahatsız eden 5 (beş) araç sürücüsüne (K.T.K.’nın 32/3 maddesinden) işlem yapılmıştır. Agresif olarak araç kullanan ve farklı ışık donanımı olan 5 (beş) araca (K.T.K.’nın 64/1-b-5 maddesinden) işlem yapılmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden 53 (elliüç) araca işlem yapılmış olup toplamda 16 (onaltı) araç trafikten men edilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma ve kontrollerimiz aralıksız olarak devam edecektir.”

(Volkan SINAYUÇ)