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Konuya ilişkin olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerin öğrenim süreçlerini özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmeleri adına, öğrencilerimizin terör örgütlerinden ve buna benzer suç örgütlerinin faaliyetlerinden uzak tutulması, meydana gelebilecek müessif olayların önlenebilmesi ve üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve ailelerinin bilinçlendirilmesi için 26.08.2023 - 01.09.2023 tarihleri arası kayıt dönemi içerisinde Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Stant Açma faaliyetlerinde satanımızı ziyaret eden yaklaşık 1.500 öğrenci ve velilerine bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimiz için üniversitelerde daha güvenli bir ortamın oluşturulması açısından her türlü suç örgütleri ve benzer oluşumlarıyla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir” denildi.