Şölen, çocuklara otobüslerle şehir turu attırılması ile başladı. Hıdırlık'ta yapılan duanın ardından Perşembe Pazarı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sünnet şöleninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hz. Peygamberden bize miras kalan bu sünneti ihya etme imkanını bize sundu. Bu nedenle Rabbimize hamd ediyorum” dedi.

Çorum Belediyesi olarak aşkla çalıştıklarını ifade eden Aşgın, “Karşılığını sadece Allah’tan bekliyoruz. Kimse bizim yaptığımız işleri sevsin, sevmesin, beğensin, beğenmesin demeden sadece yukarıda Allah’a karşı sorumluluğumuzu bilerek ve o razı olsun diyerek yapıyoruz. Ve milletimiz dua etsin diyerek yapıyoruz” diye konuştu.

Belediyenin yaptığı hizmetleri anlatan Aşgın, sadece toplu ulaşıma son 3-4 ay içerisinde 50-60 milyon gibi bir bedel ödediklerini, toplu ulaşımın tamamen belediyeye geçtiğini aktardı. Belediyeyi aldıkları gün hayal bile edemeyecekleri Çimento arazisini kredi bile çekmeden milletin hizmetine sunduklarını bildiren Aşgın, “1 milyon 384 bin metre karelik hemşerilerimizin mülkiyetine aldık rabbimize ne kadar hamd etsek azdır” ifadesini kullandı.

Aşgın, belediyenin bu başarısını birliğe beraberliğe, kimin ne dediğine bakmadan emin adımlarla yürüyüşlerine, Allah’ın yardım etmesine bağladığını sözlerine ekledi

Şölene Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ak Parti Başkan Vekili Ali Evlüce, Buharaevler Muhtarı Ümit Patıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Program çeşitli gösteriler ve Cemal Kurtoğlu konseri ile sona erdi.