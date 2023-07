15 Temmuz'da Türk Milletinin uçurumun eşiğinden döndüğünü açıklayan Ceylan, “Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam 7 yıl geçti. 7 yıl önce ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm milletimizin feraseti ve Allah'ın lütuf ve inayeti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü" dedi.

"Nasıl ki, Kût’ül-Amâre’de, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, milletimiz onur mücadelesini büyük bedel ödemek pahasına korumuştur" diyen Ceylan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“O karanlık başlayan gece; sinsice ve alçakça planlanan hain darbe girişimine karşı, Milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kararlı mücadelesi destanlaşmıştır. Karanlık gece boyunca var olma mücadelesi yapan milletimiz, sabah ile birlikte aydınlığa ulaşmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesinde her zaman olduğu gibi sadakat, ihanete üstün gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tek yürek olan kahraman milletimiz, sel olup, meydanları doldurmuştur. Birlikte hareket eden iç ve dış ihanet komitelerine karşı duran 251 kahraman vatan evladı, şehitlik mertebesine yükselmiş, 2.626 kahraman vatandaşımız da gazi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aydınlanan gecede milletimiz, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır.

Tek millet. Biz hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun 85 milyon tek milletiz. Tek bayrak. Bizim tek bayrağımız, rengini şehitlerimizin kanından alan şu ay yıldızlı al bayrağımızdır. Tek vatan, 780 bin kilometrelik vatan topraklarının tek bir karışına dahi göz dikenin gözünü çıkartırız. Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında bir devletimiz yoktur. Aksini iddia edenlerin başını ezmek de boynumuzun borcudur. Her kim bu 4 ilkeden rahatsızsa dönüp, önce kendini, onunla birlikte ülkesi ve milletine aidiyetini sorgulamalıdır. Her kim bu 4 ilkeye gönülden bağlıysa, bizim ezeli ve ebedi yoldaşımızdır, kardeşimizdir, kader arkadaşımızdır.

Ülkemiz ve milletimiz için büyük bir tehdidin, Allah’ın inayeti ve milletimizin kararlılığı ile bertaraf edildiği ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzün 7. sene-i devriyesi kutlu olsun. 15 Temmuz vatanına, milletine, bayrağına, devletine ve ezanına sahip çıkan bir demokrasi zaferinin adıdır. Bu değerlere yönelen bir saldırı olan 15 Temmuz, demokrasiye olan inanç, millet iradesine bağlılık ve toplumsal birliktelik ile bertaraf edilmiştir. Bu uğurda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz.”