Toplantıya Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, merkeze bağlı mahallelerin sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantılarda mahallelerde bulunan sandık görevlileri ile 2023 seçimleri ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatının AK Parti olduğunu ifade eden İl Başkanı Ahlatcı, "Türkiye özellikle 1950’den itibaren seçimini iyi gerçekleştirmiş bir ülkedir. Sonuçları, 1946 seçimleri hariç, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde gerçekleştirilen bir ülkedir. Bunu sadece biz kendi içimizden, kendi kendimize söylüyor değiliz. Bunu bütün dünya da aynı şekilde Türkiye’yi izleyerek tespit ediyor" diye konuştu.

Kazanılan ve kazanılacak olan zaferlerin bir olanların, iradesine sahip çıkanların ve kendisine inananların nasibi olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, “Herkes bilsin ki kervan yola çıkmıştır ve menziline varacaktır. Bize düşen, kervana omuz vermek, yardımcı olmak birlikte yol almaktır. 2023 seçimlerinde AK Parti tarafından kazanılacak tarihi başarı, milletimizin bu duygularının ve düşüncelerinin sandığa yansıması olarak siyasi tarihimize girecektir” dedi.

6’lı masanın hâlâ adayını belirleyemediğine dikkat çeken Ahlatcı, 15 seçim zaferi yaşadıklarını, 16.ıncı seçim zaferini de büyük coşkuyla meydanda kutlamaya hazırlandıklarını söyledi. (Haber Merkezi)

