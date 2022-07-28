Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının araştırılması ve faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan “özel ekipler” tarafından yapılan operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Temmuz ayı içerisinde Bayat, Sungurlu, Kargı, Mecitözü, İskilip ve Merkez İlçe’de meydana gelen 14 hırsızlık olayında 26 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik önleyici tedbirlere ve şüphelilerin yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın özellikle hırsızlığa konu olabilecek eşyalarını yeteri kadar emniyet tedbiri almadan açıkta bırakmaması, hobi bahçelerinde bulunan evlerin kapı/pencerelerini kilitli bir şekilde bulundurması ve karşılaşılan şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi. (Haber Merkezi)