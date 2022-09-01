E.Ö.’(13)’yü telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, E.Ö.’ye annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve bir kuyumcu soygununa karıştığını söyleyerek annesinin kurtulması için para istedi.

E.Ö., evde bulunan altınları alarak kuyumcuda 12 Bin TL’ye bozdurduktan sonra telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin verdiği hesap numarasına parayı yatırdı.

Durumdan haberdar olan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kuyumcular arastasında çalışma başlattı.

Kadeş Barış Meydanı’nda telefonda dolandırıcılarla konuşurken bulunan E.Ö., polis ekiplerine ve ailesine yaşadıklarını anlattı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen E.Ö., dolandırıcıların kendisini telefonu kapatmaması konusunda tehdit ettiklerini ve kalan altınları da bozdurarak verdikleri hesaba atmasını istediklerini söyledi.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

