Danıştay 10. Dairesi, Türk Eczacıları Birliği (TEB) 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası'nın başvurusu üzerine, 8 Eylül 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesinden çıkarılan 13 ilaç için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla geri ödeme listesinden 52 ilaç çıkarılmış, ancak daha sonra bunlardan 36'sı ile ilgili karardan geri dönülmüştü. TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası, bakanlığın aldığı karar doğrultusunda, yıllardır SGK tarafından ücretsiz karşılanan ilaçlardan 13'ünün geri ödeme listesinden çıkarılmasını yargıya taşıdı. Danıştay 10. Dairesi'ne yapılan başvuruda, 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 52 ilacın geri ödemeden çıkarılması kararı alındığını belirtti.

Başvuruda geri ödeme listesinden çıkarılan 52 adet ilacın 36 tanesi için Sağlık Bakanlığı'nca geri çekilme kararı alındığı, bunun dışında kalan ilaçların kullanılmamasının sağlık açısından önemli olumsuzluklara sebebiyet vereceği belirtildi. Başvuruda, dava konusu düzenlemelerin bilimsel dayanağının bulunmadığı, hastaların tedavi haklarını kısıtlayacağı ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak vatandaşları alternatifsiz bırakacağı belirtilerek, bu durumun hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

Yürütmenin durdurulması istenen başvuruyu inceleyen Danıştay 10. Dairesi, 13 Aralık 2022'de tebliğ eki listesinde bulunlar dışında kalan 13 kalem ilacın geri ödeme kapsamından çıkarılmasıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Dava konusu olan ilaçlar arasında bebekler için diş jeli, çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri bulunuyor.

(ANKA)

