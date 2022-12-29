SP Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Karaman başkanlığında diğer GİK üyeleri Muhammed Cüneyd Yanmaz, Mehmet Fethi Öztürk ve Adil Barsbay’dan oluşan heyet, saha çalışması yapmak üzere Çorum’a geldi.

İl Başkanı Faruk Cıdık ve partililerin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Cıdık, Türkiye’de sanki iki ittifak varmış gibi konuşulduğunu ancak başka ittifakların da bulunduğunu belirterek, “Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bu ittifak içerisinde AKP, MHP, BBP ve Vatan Partisi var. Bir tarafta 6 partinin bir araya geldiği Millet İttifakı var. Üçüncü ittifak ise HDP ve diğer partiler tarafından kuruldu. Tüm bunlara rağmen sürekli Millet İttifakı için “gizli ortakları var” deniliyor. Millet İttifakı’na neden bu kadar yükleniliyor anlamış değilim” dedi.

Saadet Partisi olarak milli görüşün kurulduğu tarihten buyana gerek soldan, gerekse de sağdan birçok partiyle seçim ittifakı yaptıklarını anımsatan Karaman, iktidar oldukları dönemde de çok önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkanlık sistemindeki yanlışlık nedeniyle 6’lı masanın kurulduğunu kaydeden Karaman, “Türkiye’nin bütün meseleleri bu masada konuşuluyor. Memlekette o kadar sorun varken, cumhurbaşkanı adayımızı bilerek açıklamıyor ve ilan etmiyoruz. 2023 bütçesinde 183 milyar dolar dış borç ödemesi var. Bu borcu kim ödeyecek belli değil? Gelin bunu konuşalım” ifadelerini kullandı.

Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı’nın iki defa aday olabileceğini belirten Karaman, “Ama Erdoğan, 3’ncü dönem için aday. Bazı anayasa hukukçuları olabilir, bazı anayasa hukukçuları ise olamaz diyor. Bizim bu konuda bir açıklama yapmamız doğru değil. Biz inanıyoruz ki, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın gösterdiği aday olacak” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

