Osmancık’ta festival etkinliklerinin yapıldığı yaklaşık 121 dönümlük alan Milli Emlak tarafından belediyeye tahsis edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, “İlçemize hayırlı olsun. At Yarışları Bölgesi (120.683,62 metrekare) Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize tahsisi gerçekleşmiştir” diye haberi duyurdu.

Gelgör, “Böylelikle yıllardır belediyemizce etkinlik yapılan ancak mülkiyet sorunu nedeniyle yatırım yapılamayan yaklaşık 121 dönüm festival alanı belediyemize kazandırılmıştır. İlk etapta güreş arenasını tamamladığımız festival alanına At Yarışları Alanı, Binicilik Tesisi, Off - Road ve Motokross Pisti, Atış Poligonu, Mesire Alanı gibi yatırımlar yapılacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun. #ÜretkenBelediyecilik var, Osmancık'ta hayat var” şeklinde açıklama yaptı.



(Volkan SINAYUÇ)

