Mescidin sanayi esnafı ve vatandaşlara yakışır bir şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Recep Gür, mescidin yapımında emeği geçen, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı Necmettin Uzun da, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, mescidi 2023 yılı içerisinde ibadete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mescidin yapımında büyük emeği olan başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Meclis üyelerine, STK’lara, hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Necmettin Uzun, mescidin yapımına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler vatandaşların TR88 0001 2001 3280 0016 1001 80 nolu İBAN numarasına bağışta bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

