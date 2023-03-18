Mikrofon uzattığımız 49 kişi Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklerken, 42 kişi Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi. 3 kişi Memleket Parti’sinin adayı Muharrem İnce’ye oy vereceğini açıklarken, adayını açıklamak istemeyenler ve kararsız olduğunu belirtenlerin sayısı ise 26 oldu.

“TAYYİB’E BAY BAY”

Bir vatandaş “Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, Tayyib’e bay bay” derken, oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğini dile getiren bir vatandaş “Mevcut Cumhurbaşkanımız her yönüyle dört dörtlük. Çok memnunuz.” yorumunu yaptı.

“ERDOĞAN’IN KARŞISINA KİM GEÇERSE OYUMU ONA VERİRİM”

Bir genç, “Erdoğan’ın karşısına kim geçerse oyumu ona veririm” ifadesini kullanırken, yaşlı bir kadın ise, “Tayyip gibisi var mı? Çorum böyle miydi önce. Önceden oturulacak parkımız yoktu. Şimdi Paris gibi oldu, bizim Türkiyemiz Paris oldu.” şeklinde konuştu.

Değişim istediğini dile getiren bir kadın, “Benim adayım Kılıçdaroğlu. Huzurlu olalım artık, huzurumuz da kalmadı. Pahalılıktan bir şeye gücümüz yetmiyor ki. Sabah markete girdik bir yumurtayla peynire 300 lira verdik. Bir şeye güç yetmiyor.” dedi.

“ADAYIM ERDOĞAN”

Bir vatandaş, “Tabi ki adayım Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye bugünlere güçlü bir şekilde geldiyse, kula kul olmadan geldiyse Tayyip Erdoğan sayesinde. Altılı masanın hariçten destekçilerini görüyoruz vatan hainleri, vatanı satanlar.” diye konuştu.

Adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten bir vatandaş, “Doğru yolda yürüyor bizim için yeterli.” cevabını verdi.

“ERDOĞAN’I ÇOK SEVİYORUM”

Adayım şimdiki başkanımız diyen yaşlı adam şöyle devam etti: “Erdoğan’ı çok seviyorum. Biz Müslümanız Müslümanlığı destekleyeceğiz.”

Bir genç, “Mevcut hükümet düşsün de kim gelirse gelsin düşüncesindeyiz. Aslında Mansur Yavaş aday olsaydı daha iyi olurdu. Ama milletimizin isteğini karşılamadılar. O yüzden mecburen Kılıçdaroğlu diyoruz.” ifadesini kullandı.

“YETER ARTIK, DEĞİŞİM OLSUN”

Bir vatandaş, “Benim adayım tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu. Yeter artık, biraz da o olsun.” dedi.

Adayının hiç tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren bir vatandaş şunları söyledi: “Var mı alternatifi. Bakın, yaptığı yapacağı her şey meydanda. Ben bu Çorum’un öz çocuğuyum yemin ederim biz çok şeyler gördük, bir hastaneye gittiğimizde 3 kişi birden gidiyorduk sabah saat 5’te sıraya giriyorduk. Ben ne diye diğer tarafa oy vereyim herifler HDP’yle yan yana.”

“SONUNA KADAR KILIÇDAROĞLU”

Adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan bir vatandaş, “Siz gençler memleketin durumunu bizden iyi biliyorsunuzdur. Maden işçilerinin yerde tekmelenmediği bir Türkiye istiyorum. Anamız ağlıyor diyen çiftçiye ananı da al git diyen bir cumhurbaşkanı istemiyoruz, çadırları satan bir Kızılay istemiyoruz. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu.”

Adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bildiren bir vatandaş şu ifadelere yer verdi: “O kadar aradılar taradılar kıl kadar bir şey bulamadılar. Ben nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorum biliyor musun ‘Bunu harcadım, borcumu bu, alacağımız bu’ diyen bir cumhurbaşkanı. Geçen bir araştırma okudum 105 tane ülke arasında adalet, insan hakları, şeffaflık konularında son sıradayız. Yazık ülkemize.”

Bir vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Atatürk’ten bu yana takip ettiğini 75 yaşında olduğunu ve en ufak bir hatasını görmediğinin altını çizerek, “Benden daha fakir bu parti.” dedi.

“ADAYIM MUHARREM İNCE”

Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu kaydeden bir vatandaş, gerekçelerini şöyle açıkladı: “Konuşmaları ve tavrı hoşuma gidiyor. Eksik kaldığı noktalar da var ama mevcut düzende İnce’ye vereceğim. İkinci tura kalamazsa mecburen Kılıçdaroğlu’na vereceğim.”

Bir kadın ülkenin gidişatından memnun olmadığını, hayat pahalılığının hat safhada olduğunu ancak kime oy vereceği konusunda da kararsız olduğunu dile getirdi.

Bir vatandaş adayının Kılıçdaroğlu olduğunu ve sebebinin ise dürüstlüğü olduğunu kaydetti.

Kararsız olduğunu dile getiren bir kadın “İkisinden de hayır yok” yorumunu yaptı.