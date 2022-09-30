Çorum'da Hayrettin Karaman Kur'an Kursu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Mücahit Şemsek, 16 ayda hafız olmayı başardı. Salih Gökçe hocadan ders alan Mücahit'in küçük yaşta hafızlığı, özellikle annesi Hatice Şemsek ve ailesinde büyük mutluluğa neden oldu.

12 yaşında hafız olan oğlu Mücahit Şemsek ile gurur duyduğunu ifade eden anne Hatice Şemsek, oğlunun derslerine bir gün bile ara vermeden çalıştığını anlattı. Hatice Şemsek, “Allah herkesten razı olsun, darısı tüm yavrularımızın başına. Özellikle hocamız Salih Gökçe'ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

