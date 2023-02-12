Nizip belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin 8 katlı binada yaptığı ses dinlemesi sırasında hayatta olduğu tespit edilen Eylül için harekete geçen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Eylül'e ulaştı. Enkazdan alkışlar ve tekbir sesleri arasında çıkartılan Eylül sedyeye konularak oluşturulan insan zinciriyle ambulansa taşındı. Eylül'ün çıkartıldığında ekiplerin 'aç mısın' sorusuna 'Hayır tokum,yemek yedim" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Eylül, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.