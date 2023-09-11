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Türkiye'de bugüne kadar Çorum'dan başka bir şehirde yapılmayan kongre, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 2023'e özel olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirildi.

1990 yılından beri düzenlenen Hititoloji Kongreleri Çorum’da başladı. Daha sonra ise İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Hititoloji Kongresi bu yıl ilk kez Türkiye’de Çorum dışında İstanbul’da yapıldı. 15 ülkeden, Hitit uzmanı 200’e yakın bilim insanı XII. Uluslararası Hititoloji Kongresi için ilk kez İstanbul’da buluştu. İstanbul Üniversitesi’nde gala gecesiyle başlayan doğaya saygılı “yeşil kongre” 5 gün sürdü.

12. Uluslararası Hititoloji Kongresi'nin açılışı İstanbul Üniversitesi (İÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde Hitit Üniversitesi işbirliği ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan kongreye; İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak, İÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu, İÜ Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Alparslan, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul açılış konuşmacısı olarak katılım gösterdi.

“KONGRE ANADOLU KÜLTÜRÜNE DE

YEPYENİ BİR BOYUT KAZANDIRIYOR”

İÜ Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Alparslan konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başladı. 1990 yılından beri her 3 yılda bir düzenlenen Hitit kültürü ve tarihinin aydınlatılması adına büyük önem taşıyan Uluslararası Hititoloji Kongresi’nin; dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarının birbirini tanımasına imkân sağladığını belirten Doç. Dr. Alparslan, bu çeşitliliğin tarih araştırmaları ve araştırma sonucundaki çıktıların tartışılması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Teknolojik gelişmelerin çalışma alanlarında farklı pencereler açtığına değinen Doç. Dr. Alparslan, online sistemler üzerinden paylaşılan akademik çalışmaların yüz yüze tartışılmasının çok daha verimli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Alparslan yapılan tartışmaların yalnızca Hitit tarihi ve kültürünü değil aynı zamanda Eski Anadolu dilleri ve kültürlerini aydınlatma adına da büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Tartışılan dil, tarih, arkeoloji ile ilgili konular Hitit kültürü ve tarihinin yanı sıra Anadolu tarihine de yepyeni boyutlar kazandırır” dedi. Tarihi çalışmaların yanında son zamanlarda yaşanan birçok doğal felaketin insanlığa bir uyarı niteliğinde olduğuna değinen Doç. Dr. Alparslan, bu nedenle kongreyi doğa dostu “Yeşil Kongre” haline getirmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla yaşanabilecek kâğıt israflarını önleme yönünde planlamalar yaptıklarını ve kongrenin ardından her katılımcı adına birer fidan dikileceğini belirtti. Doç. Dr. Alparslan kongreye katılan bilim insanlarına çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

“HAYRANLIK DUYULMALI”

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan HİTÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, oy birliğiyle kongrenin İstanbul’da yapılmasının kararlaştırıldığına değinerek Cumhuriyetin 100. Yılı olmasından dolayı bu kararın çok anlamlı olduğunu söyledi. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere ve yeniliklere sahip olmanın Hitit Uygarlığına olan hayranlık duymalarını engellemediğini vurgulayan Prof. Dr. Süel, “Anadolu’nun hemen hemen altı asırlık bir döneme damgasını vuran ve çağının en büyük güçlerinden biri olan Hitit Devleti’nin; yarattığı uygarlık özellikle idari yapısı, hukuku, din anlayışı, kadın hakları gibi hususlarda son derece ileri olması sebebiyle hayranlık duyulması gereken bir medeniyettir” dedi.

Bilim insanlarının değerli araştırmalarıyla küresel bir öneme sahip olan Hitit Uygarlığı hakkında birçok önemli bilginin açığa çıkarıldığını ifade eden Prof. Dr. Süel, ortaya çıkarılan bu bilgilerin kitaplaştırılarak sunulacağını belirtti. Prof. Dr. Süel Kongrenin gerçekleştirilmesinde rol oynayan tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

“HİTİTOLOJİ ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

YAPILMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ”

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul konuşmasına Cumhuriyetin 100. Yılında önemli bir kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını söyleyerek başladı. Cumhuriyetle birlikte yalnızca bürokraside değil entelektüel ortamın ve bilim kurumlarının da yeniden yapılandırıldığın değinen Prof. Dr. Karul, yapılandırmayla birlikte arkeolojik ve filolojik çalışmaların da bir devlet politikası olarak üniversitelerde yerini aldığının altını çizdi.

Hititoloji biliminin Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karul, İÜ eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Dinçol’un bu alandaki çalışmalarını anlattı. Öğrencisi olduğu Prof. Dr. Ali Dinçol’un kendi alanın dışındaki tarihi araştırmalara verdiği desteklere değinen Prof. Dr. Karul, kendisinin de aynı düşüncede olduğunu ifade ederek “Ben de aynı düşünceyle alanım olmasa da başkanı olduğum enstitünün Hitit Araştırmaları Komisyonu'nun aktif olması ve Hititoloji için önemli olan çalışmalara olanak sağlayacak projeler yürütmesi için girişimlerde bulunacağım” dedi. Prof. Dr. Karul kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutlayarak konuşmasını tamamladı.

“İÜ, BİR BİLİM ŞÖLENİNE

EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR”

İÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu ise sözlerine Cumhuriyetin 100. Yılında İstanbul Üniversitesi olarak yoğun katılımın olduğu bir “bilim şölenine” ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek başladı.

Düzenlenen kongrenin bilimsel bir çalışma ortamı sağlamanın yanı sıra yeryüzünü korumayı da amaçlayarak “Yeşil Kongre” temasıyla düzenlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Kadıoğlu, bu anlamda kongrenin bundan sonra gerçekleştirilecek olan etkinliklere de öncü olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kadıoğlu başta kongrenin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan İstanbul Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi rektörleri olmak üzere, kongrede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

“HİTİTOLOJİ ALANINDA BİR

ÇOK PERDE ARALANACAK”

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak katılımcıları selamlayarak sözlerine başladı. Kongreye ev sahipliği yapmak büyük mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Ak, geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemiyle online gerçekleştirilen birçok kongrenin ardından böylesine bir önemli bir etkinliğin yüz yüze gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hitit Üniversitesi işbirliğinde yapılan kongrenin Hititoloji alanındaki birçok perdeyi aralayacağını söyleyen Prof. Dr. Ak, “Hititoloji’yle ilgili tüm konular anlatılacak, tartışılacak ve sonunda elde edilen çıktının çok güzel ve başarılı olacağına ben inanıyorum” dedi. Prof. Dr. Ak, kongre başkanları başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek sözlerini noktaladı.

PROF. ÖZTÜRK

KATILAMADI

Yoğun programından dolayı kongreye aktif katılım sağlayamayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, gönderdiği video mesajda kongrenin Hititoloji alanı için büyük önem taşıdığını belirterek iş birliği içinde olduğu İstanbul Üniversitesi’ne ve kongrenin düzenlenmesine katkıda bulanan herkese teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam eden 12. Uluslararası Hititoloji Kongresi 5 gün boyunca devam etti.