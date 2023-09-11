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“Dün 12 Eylül rejimine karşı mücadele edenler, bugün de tek adam rejimine karşı mücadele ediyor” diyen EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün,

12 Eylül Askeri Darbesinde Meclis'in kapatıldığını, Anayasanın askıya alındığını, bütün partiler, sendikalar, derneklerin kapatıldığını belirtti. Darbe sürecinde 650 bin kişinin gözaltına alındığını, 50 binden fazla kişinin tutuklandığını kaydeden Aygün, “171 kişinin sorgu ve işkencelerde, 49 kişi idam edilerek, 14 kişi de cezaevlerinde açlık grevlerinde öldüler. 30 bin kişi 'sakıncalı' olduğu iddiasıyla işlerinden atılırken binlerce sınıf bilinçli, mücadeleci işçi de fabrikalardaki işlerinden atıldı” dedi.

“ÖZELLEŞTİRMELERİN ÖNÜ AÇILDI, İŞÇİ HAREKETİ BASTIRILDI”

12 Eylüld’en yıllar sonra dönemin Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren'in “Eğer 24 Ocak kararları denen kararların arkasından 12 Eylül dönemi gelmemiş olsaydı, o tedbirlerin fiyasko ile sonuçlanacağından hiç şüphem yoktu. Böyle sıkı bir askeri rejim sayesinde o tedbirler meyvesini vermiştir” dediğini hatırlatan Aygün, bu sözlerin darbenin kimler için yapıldığının itirafı olduğunu söyledi. Aygün, “Gerçekten de darbe meyvesini verdi ve tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırıldı, sübvansiyonlar kaldırıldı, başta tarım ürünleri olmak üzere ithalat serbestleştirildi, özelleştirmelerin önü açıldı. Sonuçları açısından; işçilerin kazanılmış hakları geriye götürüldü, işçi ve emekçiler baskı altına alındı, örgütlülükleri zayıflatıldı, darbecilerin yayınladığı genelge ile kıdem tazminatına tavan getirildi. TİS’lerde Yüksek Hakem Kurulu yetkilendirildi ve 1981-1983 arası 148 toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlandı. 1980 ile 1987 arasında reel ücretler yüzde 40 geriledi” dedi.

“YENİ ANAYASANIN AMACI TEK ADAM REJİMİ”

Bugünlere gelindiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman “yeni ve demokratik anayasa”dan bahsettiğine dikkat çeken Aygün, tek adam düzeni pekiştirmek üzere halkın demokratik anayasa isteğinin istismar edildiğini ifade etti.