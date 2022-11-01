Stajlarını tamamlayan Av. Adalet Tuğba Kendir, Av. Büşra Ayar, Av. Furkan Şahan, Av. Elif Nehir Ceyhan, Av. Büşra Akbal, Av. Mustafa Sinan Koçak, Av. Abdulkadir Öncül, Av. Furkan Doğan, Av. Gizemnur Selçuk, Av. Elif Yeter, Av. Zehra Çiçekgül ve Av.Erhan Can Altınok için Çorum Barosu tarafından yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere stajlarını yanında yaptıkları avukatlar ile ailelerinin de katıldığı törende yemin ederek ruhsat alan genç isimler mesleğe adım attı.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı; aralarına yeni katılan avukatları tebrik ederek başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)