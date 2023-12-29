Olay, saat 19.00 sularında İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö. ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Efe Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.’nün cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken silah sahibi baba ise gözaltına alındı.