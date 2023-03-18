108 yıl önce Çanakkale’de kazanılan zaferin yıldönümünü millet olarak yâd etmenin heyecanını ve onurunu yaşadıklarını kaydeden Ahlatcı, Çanakkale Zaferi’nin ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savaşı'nda zafere giden yolu hazırlayan tarihin önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Ahlatcı, Çanakkale Zaferi'nin, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin, vatanının bekası için canını hiçe sayan yüz binlerce kahramanın bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, işgal kuvvetlerine karşı “Çanakkale Geçilmez” diyerek vatanını nasıl savunduğunu tüm dünyaya gösterdiği eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)