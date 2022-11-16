Prof. Dr. Necati Demir, Çorum’un yüksek bir noktasında bulunan toplu mezarlıkta yaptığı incelemede alanda çocuk mezarının bulunmadığını, bu bölgenin muhtemelen bir savaş sonrası oluşturulmuş şehitlik olabileceğini söyledi. Demir, toplu mezar alanında bulunan balballardan hareketle 1071 öncesi gelen Türklere ait mezarlar olabileceği iddiasında bulundu.

Toplu mezarlığın taş yapısının Altay ve Tanrı Dağları’ndaki kurganlara çok benzediğini belirten Demir, sahada 2 tane de Göktürk dönemine ait olduğunu düşündüğü kurgan buldu.

Prof. Dr. Demir, bölgenin bir an önce SİT alanı ilan edilerek kazı yapılması için başvuru yapacağını duyurdu.



(Haber Merkezi)

