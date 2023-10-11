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İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde başlatılan ve ilçelere de yayılacak olan kan bağışı kampanyasının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü nedeni ile düzenlendiği ve hedefin 1923 ünite kan bağışı olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Kan bağışı milyonlarca insanın yaşamını kurtarmaktadır. Kan ihtiyacı olan hastanın kan ihtiyacını karşılanmasının yegâne yolu kan bağışıdır. Özellikle artan nüfusla beraber kan bağışı talebi de hızlı bir şekilde artmaktadır. Kan, üretilmeyen bir dokudur. Kanın tek kaynağı sağlıklı bireylerdir.

Okullarımızda öğrencilerimiz ve velilerimizde kan bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve kan bağışlarının artırılması, toplumumuza karşılıksız iyilik ve fedakârlık yapma duygusunu kazandırılması amacıyla Kızılay Derneği Çorum Şubesi ile kan bağışı kampanyaları gerçekleştirilmeye başlandı.

Açılışı Müdürlüğümüz bahçesinde yapılan kampanya ilçelerimiz ve merkez okullarımızda devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1923 ünite kan bağışına ulaşılması hedeflenmektedir.”