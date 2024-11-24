24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, Çorum’da Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. “100. Yıl Eğitim Hatıra Ormanı Ağaç Dikimi” adıyla düzenlenen etkinlik, doğaya ve eğitime olan katkıyı simgeleyen özel bir anı olarak kaydedildi.

Etkinliğe, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür yardımcıları, Şube Müdürleri, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler büyük bir destek göstererek ağaç dikimi yaptı. Bu etkinlik, Öğretmenler Günü kutlamalarının yanı sıra, eğitim alanında yapılan çevre dostu katkıları da vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliğe katılan tüm öğretmen, öğrenci ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların eğitim ve çevre bilincine katkı sağladığını belirtti.

Editör: Haber Merkezi